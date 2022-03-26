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Taal Yanardağı harekete geçti: Binlerce kişi tahliye edildi

Filipinler'in başkenti Manila'nın güneyinde yer alan Taal Yanardağı'ndaki hareketlilik nedeniyle yaklaşık 1200 kişi tahliye edildi.

26.03.2022 - 16:49 | Güncelleme: ABONE OL
Taal Yanardağı harekete geçti: Binlerce kişi tahliye edildi
Taal Yanardağı harekete geçti: Binlerce kişi tahliye edildi
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AA

Belli aralıklarla aktif hale gelen yanardağın, 1,5 kilometre yüksekliğe kadar kül ve duman püskürttüğü aktarıldı.

Yetkililer, yanardağın faaliyete geçmesi üzerine 5 aşamalı uyarısı sisteminde alarm seviyesini 3’e çıkardı.

Yanardağın yakınında bulunan Agoncillo ve Laurel köylerindekiler, daha büyük bir yanardağ patlamasına ve tsunami tehlikesine karşı uyarıldı.

Hükümet, yaklaşık 1200 köylüyü tahliye ederken, olası patlamalara karşı tahliye edilen kişilerin sayısının 8 binin üzerine çıkabileceği kaydedildi.

2020’deki patlamada 82 binden fazla kişi tahliye edilmişti

Taal Yanardağı 1965'te patladığında bölgede yaşayan 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Yanardağın 12 Ocak 2020'deki patlamasının ardından çıkan kül ve duman, 56 kilometre uzaktaki başkent Manila'ya kadar taşınmıştı.

Filipinler Volkan ve Deprem Bilimleri Enstitüsü, patlamanın ardından bölgedeki acil durum seviyesini, "lav püskürme tehlikesine" işaret eden 4'e yükseltmiş, Ada'daki yerleşimlerin yanı sıra göl çevresinde bulunan yerleşimlerdeki 82 binden fazla kişi güvenlik nedeniyle tahliye edilmişti.

Dünyanın en küçük yanardağı Taal, Filipinler'deki 24 aktif volkan arasında yer alıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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