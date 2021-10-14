Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Attila Szalai'ye İspanya'dan iki dev talip...

İspanya basınında çıkan habere göre; Sevilla'nın Fransız savunmacısı Kounde ile Chelsea ilgileniyor. Bu transferin gerçekleşme ihtimaline karşı Sevilla stoper arayışına girdi. Sevilla'da gündeme gelen isim Szalai oldu. Haberde bir diğer İspanyol ekibi Atletico Madrid'in de Szalai'yi radara aldığı aktarıldı.

Ocak ayında Fenerbahçe'ye katılan Szalai, EURO 2020'de Macaristan formasıyla gösterdiği performansla da beğeni toplamıştı.