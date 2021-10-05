Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri belli oldu. Japon bilim insanlarından biri olan Syukuro Manabe da ödüllerden birinin sahibi oldu. İşte Syukuro Manabe ile ilgili bilgiler...

SYUKURO MANABE KİMDİR?

Syukuro "Suki" Manabe 21 Eylül 1931'de Ehime'de doğdu.

Syukuro Manabe küresel iklim değişikliğini ve doğal iklim değişikliklerini simüle etmek için bilgisayar kullanımına öncülük eden bir meteorolog ve klimatologdur.

2021 Nobel Fizik Ödülü'nü kazandı.

SYUKURO MANABE'NİN NOBEL KAZANDIRAN ÇALIŞMASI NEDİR?

Nobel Fizik Ödülü bu yıl, karmaşık fiziksel sistemleri anlamada çığır açan katkıları için Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi'ye verildi.

Bu yılki ödül 3 bilim insanı arasında paylaşıldı. Ödülün yarısı Syukuro Manabe ve Klaus Hasselmann’a verilirken ödülün diğer yarısı ise Giorgio Parisi'ye verildi.

Manabe'nin çalışmalarında atmosferdeki karbondioksitin Dünya'nın yüzeyindeki sıcaklığı nasıl artırdığını ortaya çıkardığı ifade edildi. Çalışmalarının şu an kullanılan iklim modellerinin temeli olduğu belirtildi.

Ödülün bir diğer kazananı Parisi için ise, "Düzensiz karmaşık materyaller arasında gizli bir düzen keşfetti. Onun keşfi, karmaşık sistemler teorisine büyük katkılarda bulundu. Bu keşif sayesinde sadece fizikte değil, matematik, biyoloji, nörobilim ve makine öğrenimi gibi alanlarda birçok şeyi öğrenmemizi sağladı" ifadeleri kullanıldı.