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        Haberler Dünyadan Sylvester Stallone'un yağlı boya tablosuna 410 bin dolar - magazin haberleri

        Sylvester Stallone'un yağlı boya tablosuna 410 bin dolar

        Oyunculuğun yanında aynı zamanda resim konusunda da yetenekli olan Sylvester Stallone, kendi yaptığı yağlı boya tabloyu, bağış için 410 bin dolara sattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2024 - 15:25 Güncelleme: 24.11.2024 - 15:25
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        • 1

          Oyunculuğun yanı sıra resim alanında da yeteneği olan ve daha önce resim sergileri açan Sylvester Stallone, yakın zamanda düzenlenen bir yardım müzayedesinde kendi orijinal sanat eserini 410 bin dolara sattı.

          78 yaşındaki 'Rocky' yıldızı, 'Knocking Heads' adlı eseri için cuma akşamı Las Vegas'ta düzenlenen müzayedede açık artırma mücadelesi yapıldı.

        • 2

          Eseri, canlı renklerle dolu, neredeyse duvar boyutunda bir tuvalden oluşuyor. Sokak grafitisinin kübizm tarzıyla buluşmasından ilham alan çalışmada gerçek ikonik Rocky Balboa karakteri ve diğer soyut yüzler fark ediliyor.

        • 3

          Sylvester Stallone, resmin satışından elde edilen gelirin amfAR Vakfı tarafından düzenlenen Sin City galasında AIDS araştırmalarına bağışlanacağını açıkladı.

        • 4

          Ünlü oyuncu, daha önce Instagram'da yaptığı açıklamada, başka bir orijinal eserini sergileyerek hayranlarını bu hobiyi denemeye teşvik etmeye çalışırken, resim yapmaya dokuz yaşında başladığını söylemişti.

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