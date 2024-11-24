Sylvester Stallone'un yağlı boya tablosuna 410 bin dolar

Oyunculuğun yanı sıra resim alanında da yeteneği olan ve daha önce resim sergileri açan Sylvester Stallone, yakın zamanda düzenlenen bir yardım müzayedesinde kendi orijinal sanat eserini 410 bin dolara sattı.

78 yaşındaki 'Rocky' yıldızı, 'Knocking Heads' adlı eseri için cuma akşamı Las Vegas'ta düzenlenen müzayedede açık artırma mücadelesi yapıldı.