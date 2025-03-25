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        Haberler Magazin Sydney Sweeney'den ayrılık iddialarını güçlendiren hamle - Magazin haberleri

        Sydney Sweeney'den ayrılık iddialarını güçlendiren hamle

        Ünlü oyuncu Sydney Sweeney ile nişanlısı Jonathan Davino, ayrılık iddialarıyla gündemde. Sweeney'in sosyal medya hesabından Davino ile öpüştüğü fotoğrafı silmesi, bu iddiaları güçlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 22:08 Güncelleme: 25.03.2025 - 22:08
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        Ayrılık iddialarını güçlendiren hamle
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        'Euphoria' dizisindeki 'Cassie' rolüyle tanınan ABD'li oyuncu Sydney Sweeney, yapımcı nişanlısı Jonathan Davino ile ayrılık iddialarını güçlendiren bir adım attı. Sweeney'in sosyal medya hesabından Davino ile öpüştüğü fotoğrafı silmesi, çiftin ilişkisini noktaladığı yönündeki spekülasyonları artırdı.

        Son günlerde, Sydney Sweeney'nin Beverly Hills Hotel'de Davino olmadan yaşadığı iddiaları gündeme gelirken, oyuncunun yılbaşından önce paylaştığı fotoğraflardan Davino’nun yer aldığı kareyi kaldırması dikkat çekti.

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        Sydney Sweeney ve Jonathan Davino'nun ilişkisi, 201'de başladı. Çift, 2022'de nişanlandı. Sydney Sweeney, Glamour UK'ye verdiği röportajda, uzun süreli bir ilişkide olmanın hem yaşına hem de sektörüne göre sıra dışı olduğunu belirterek Jonathan Davino'yu en iyi arkadaşı olarak tanımladı. Çiftin ilişkisi, magazin basınının da ilgisini çekti.

        Ancak Şubat ayında TMZ, çiftin yoğun programları nedeniyle Mayıs ayında planladıkları düğünü ertelediğini duyurdu. Bu haber, çiftin ilişkisinde sorunlar yaşandığı iddialarını gündeme getirdi.

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        Sydney Sweeney, son dönemde ilişkisiyle ilgili sessiz kalırken, sosyal medya paylaşımlarında seyahatlerine odaklanıyor. Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla Afrika’da lüks bir safari tatiline çıkan oyuncu, aslanlar, zürafalar, filler ve zebraların yer aldığı fotoğrafları; "Bu inanılmaz bir deneyimdi" notuyla paylaştı.

        Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock

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        #Sydney Sweeney
        #Jonathan Davino

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