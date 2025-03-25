Suyun altındaki gizem: Varlığından haberdar olmadığınız 7 deniz canlısı!

Denizin derinlikleri, korkutucu ama bir o kadar da güzel ve gizemli canlılara ev sahipliği yapıyor. Görünüşleriyle bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duran bu 7 deniz canlısı, sizi hayrete düşürecek!

REKLAM advertisement1

Fotoğraf kaynak: YouTube

1. VAMPİR MÜREKKEP BALIĞI (VAMPYROTEUTHIS INFERNALIS)

Adında "vampir" ve "mürekkep balığı" geçse de, vampir mürekkep balığı ne bir vampir ne de tam anlamıyla bir mürekkep balığıdır. Derin denizlerin gizemli sakinlerinden biri olan bu tuhaf canlı, ölü plankton, alg ve deniz karı olarak adlandırılan organik döküntülerle beslenir.

Gözlerinin parlak kırmızı renginden ve "pelerin" gibi görünün kol yapısından dolayı, 1903 yılında Alman bilim insanı Carl Chun tarafından "Cehennemden Gelen Vampir Mürekkep Balığı" anlamına gelen isimle adlandırılmıştır. Kendini savunmak için kollarının ucundaki gözeneklerden ışıldayan bir mukus salgılayarak düşmanlarını kandırabilir.

REKLAM

2. DUMBO AHTAPOTU

Disney'in meşhur filminin sevimli fili Dumbo'ya benzeyen bu ahtapot, en derin okyanuslarda yaşar. 2019 yılında, Hint Okyanusu'ndaki Java Çukuru'nda 7 km derinlikte kayıt altına alınarak, en derinlerde yaşayan kafadanbacaklı canlılardan biri oldu.

3. YAPRAK KOYUN (COSTASIELLA SEA SLUG)

Deniz şelalesi olarak da bilinen bu ilginç deniz salyangozu, adeta bir bitki gibi fotosentez yapabilir. Alglerle beslenen bu canlı, yediklerinden kloroplastları ayırarak kendi vücuduna entegre eder. Bu sayede güneş enerjisini kimyasal enerjiye çevirerek yaşamını sürdürebilir. Deniz biyolojisinde oldukça nadir görülen bu yetenek, bilim insanlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

4. DENİZ MELEĞİ (SEA ANGEL)

Görünüşleriyle melekleri andıran bu şeffaf deniz salyangozları, aslında oldukça yırtıcıdır. Kaslarından evrimleşen "kanatları" sayesinde açık sularda yüzebilirler. Ancak görünüşleri sizi kandırmasın; bu yaratıklar, "deniz kelebekleri" olarak bilinen avlarını kabuklarından çıkararak yiyen acımasız avcılardır.

5. JAPON ÖRÜMCEK YENGEÇ

Dünyanın en büyük yengeci olan Japon örümcek yengeci, 3,6 metre uzunluğunda bacaklara ve 20 kg ağırlığında bir vücuda sahip olabilir. Derin sularda yaşayan bu devasa yengeçler, yumurtlamak için daha sığ sulara gelir. Kendilerini avcılardan korumak için kabuklarına anemon gibi deniz canlıları yapıştırarak kamufle olurlar.

6. ANGLERFISH Derin denizlerin korkutucu yırtıcısı olan anglerfish, avlarını cezbetmek için kıçında bulunan biolüminesan bir "oltayla" avlanır. Avın ışığa yaklaşmasıyla bir anda şiddetli bir hücum yaparak onu yutar. Daha da şaşırtıcı olan, bazı türlerde erkek bireyin dişiye yapıştıktan sonra onun vücuduna dahil olması ve besinlerini ondan alarak yaşamını sürdürmesidir. 7. ÇİÇEK ŞAPKALI DENİZANASI (FLOWER HAT JELLYFISH) Japonya, Brezilya ve Arjantin açıklarında bulunan bu renkli denizanası, parlak tentakülleriyle balıkları cezbederek avlanır. Nadir görülse de su sıcaklığının artmasıyla sayıları hızla artabilir ve büyük topluluklar oluşturabilir. Kaynak: Ocean Conservacy, Monterey Bay Aquarium, National Geograhpic, Discover Wildlife