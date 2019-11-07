ABD'de, mikro mesajlaşma sitesi Twitter'ın iki eski çalışanı hakkında, Suudi hükümetine muhalif isimlerin kişisel bilgilerini para karşılığında Riyad yönetimine sızdırdıkları gerekçesiyle dava açıldı.

Ahmed Abouammo ve Ali Alzabarah adlı çalışanlar, dava dosyasında, yabancı bir ülke adına çalıştıklarını beyan etmeden casusluk faaliyeti yürütmekle suçlanıyorlar.

Dün Seattle kentinde görülmeye başlanan davada hakim karşısına çıkarılan Abouammo'nun 'kaçma şüphesi' nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Twitter'daki işinden 2015'te ayrılan Abouammo, belge usulsüzlüğü ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerine yalan beyanda bulunmakla da suçlanıyor.

Twitter'da çalıştığı dönemde mühendis olarak görev yapan Alzabarah da 2015 yılında 6 bin kullanıcının kişisel verilerini Riyad yönetimine vermekle suçlanıyor.

Savcılık, Twitter yöneticilerinin o dönemde durumu fark etmelerinin ardından bahsi geçen çalışanları izne çıkarttıklarını belirtiyor. Alzabarah'ın durumun fark edilmesi üzerine eşi ve kızıyla Suudi Arabistan'a kaçtığı ve halen orada olduğu belirtiliyor.

ABD'deki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nden davaya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Davanın görülmesine Cuma günü devam edilecek.