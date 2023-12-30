Suudi marka, Hande Erçel ile reklam anlaşmasını iptal etti

Suudi marka, Hande Erçel ile reklam anlaşmasını iptal etti

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Galatasaray ile Fenerbahçe Suudi Arabistan'da Süper Kupa için karşı karşıya gelecekti.

Suudi yetkililerin, futbolcuların ısınmak için sahaya Atatürk tişörtüyle çıkmasına izin vermemesi üzerine iki takımın yöneticileri maçı oynamama kararı aldı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Süper Kupa maçı ertelendi. Suudi yetkililerin Atatürk tişörtüne izin vermemesi, Türkiye'de büyük tepki çekti. Hande Erçel de pek çok ünlü gibi tepkisini sosyal medya hesabından Atatürk fotoğrafıyla gösterdi.

Hande Erçel, paylaşımına; "Fikrin fikrimiz, yolun yolumuz Ata'm" notunu da düştü. REKLAM Suudilere ait bir marka, Hande Erçel’in Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaşmasından rahatsız oldu. Paylaşım üzerine marka, Erçel ile olan reklam anlaşmasına son verdiğini duyurdu. Hande Erçel'e ise resmi bir bildirim henüz yapılmadı. "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"