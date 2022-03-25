Formuala 1'de sezonun ikinci grand prix'si olan Suudi Arabistan GP'sinin ilk antrenman seansı bu akşam saatlerinde gerçekleştirildi. Ferrari'den Charles Leclerc en iyi zamanı yakalarken Cidde'de bulunan otomobil pistine yakın bir bölgede yangın çıktığı görüldü.

Son şampiyon Max Verstappen'in pistteyken çıkan yangın sırasında Hollandalı pilot, telsiz ile duman kokusu aldığını, aracından gelip gelmediğini sorarken Red Bull'un yanıtı ise aracından gelmediği şeklinde oldu. Daha sonra pise yaklaşık 20 kilometre mesafedeki bir petrol istasyonunda yangın çıktığı ve dumanların yükseldiği görüldü.

Petrol istasyonuna İran destekli Husilerin saldırdığı ve yangının bu nedenle çıktığı iddia edilirken Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü 9 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Başarısızlıkla sonuçlanan saldırılarda kasıtlı olarak sivil nesnelerin ve enerji tesislerinin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, Husilerin saldırılarının devam etmesinin bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit ettiği aktarıldı. Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.