Hem şerbetli hem de sütlü tatlı beğenenlerin vazgeçemediği sütlü Nuriye, öteki şerbetli tatlılara göre çok hafiftir. Dışarıda satılan sütlü Nuriye tanımlarını aratmayan hatta lezzeti daha da güzel olan bu tatlı için hemen malzemeleri hazırlayın. Sevdikleriniz bu sütlü Nuriye tatlısına bayılacaklar.
SÜTLÜ NURİYE MALZEMELERİ
- 1 adet yumurta
- 3/4 su bardağı süt
- 1 çay bardağı Ayçiçek yağı
- 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi
- 3,5 su bardağı un
Hamurları açmak için;
- 1/2 su bardağı buğday nişasta
Üzeri Ve Yufka Araları İçin;
- 200 gr tereyağı
- 3 yermek kaşığı toz antep fıstığı
İçi için;
Şerbeti için;
- 2 su bardağı süt
- 2 su bardağı su
- 4 su bardağı toz şeker
SÜTLÜ NURİYE YAPILIŞI:
- Elediğiniz unu derin bir karıştırma kabına alın.
- Unun ortasına yumurta, süt, ay çiçek yağı, üzüm sirkesi ve tuzu ilave edin.
- Tüm malzemeyi yavaş yavaş karıştırın.
- Kulam memesinden biraz daha sert bir hamur elde edin.
- Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp, buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
- Dinlenen hamuru 40 denk parçaya ayırın.
- Mermer tezgâhın üzerinde yuvarlayın.
- Nişasta serperek tezgâhta bir tabak büyüklüğünde açın.
- Aralarına nişasta serperek açtığınız hamurları iki ayrı grup halinde üst üste serin.
- Oklava ile incecik açın.
- Yufka katlarının aralarını yağlamak için tereyağını eritin.
- Yufka inceliğinde açtığınız 20 bezeyi, tereyağı ile yağladığınız fırın tepsisine, fırça ile erimiş tereyağı damlatarak üst üste açın.
- File fındığın tamamını taban katı üzerine, hiç boşluk kalmayacak şekilde serpiştirin.
- Yufka inceliğinde açılmış olan, öteki yirmi bezeyi de aynı şekilde açın.
- Böylelikle 40 kat incecik açılmış yufkalarınız oldu.
- Bir bıçak yardımıyla dilimler halinde kesin.
- Kalan tereyağını da üzerinde gezdirin.
- Önceden ısıtılmış, 180 derece fırında 30-35 dakika üzerleri kızarana kadar pişirin.
- Fırından aldığınızda, nar gibi kızarmış olan tatlınızın ilk sıcaklığı geçtikten sonra şerbet hazırlamaya geçin.
- Tatlının şerbeti için; derin bir tencereye toz şekeri ve suyu alın.
- Karıştırarak eritin.
- Ocağa alarak kısık ateşte kaynatın.
- Kaynayan şerbetin içine yavaş yavaş süt ekleyin.
- Soğuyan tatlınıza sıcak şerbeti azar azar dökün.
- Servis tabağına aldığınız tatlı dilimlerinin üzerine toz antep fıstığı ile süsleyin.
Afiyet olsun…
PÜF NOKTALARI
- Fırından çıkardığınız tatlı soğuk, üzerine dökeceğiniz şerbet ise sıcak olmalı.
- Hamurları oklava ile incecik ve tepsi büyüklüğünde açmaya özen gösterin.
- Erittiğiniz tereyağın üzerindeki köpükleri muhakkak alın.
- Aksi halde pişirme esnasında tatlınızın üzerinde yanıklar oluşur.
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