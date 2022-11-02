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"Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi" açılıyor

Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda açılacak sergiyle Türk futbolunu daha ileriye taşımak, çok daha fazla genci futbola teşvik etmek hedefleniyor

Giriş: 02.11.2022 - 13:15 | Güncelleme: ABONE OL

  • "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

  • AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda bugün açılacak sergiyle, Türk futbolunu daha ileriye taşımak, çok daha fazla genci futbola teşvik etmek ve futbola karşı ilgiyi artırmak amaçlanıyor.

  • Türkiye'nin birçok alanda olduğu gibi futbolda da uzun ve renkli bir geçmişe sahip olduğunu çeşitli materyallerle ortaya koyan "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi" ile ilk kez Türk futbol tarihini içeren bir sergi düzenlenecek.

  • Sergide tamamı orijinal, ilk defa bir araya getirilen futbol tarihi ile alakalı arşiv belgeleri, kazanılmış kupalar, takımlar adına yazılmış ilk marşlar, futbolcuların giydiği formalar, futbol takımlarının geçmişe ait tüzükleri, müsabakalar esnasında çekilmiş fotoğraflar ve daha birçok obje kronolojik bir şekilde sergilenecek.

  • Osmanlı Devlet Arşivlerinden futbol ile ilgili bulunabilen ilk resmi belgelerin orijinallerinin yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk'ün imzaladığı Fenerbahçe ve Karşıyaka kulüplerinin anı defterleri de sergilenecek eserler arasında yer alıyor.

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