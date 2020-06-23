Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Son yıllarda yetişkin dönemde akne sorunu yaşayan kişilerin sayısında artış gözleniyor. Ergenlik çağındaki gençlerin birçoğunun ortak sorunu olan akne problemi ile yetişkin dönemde de sık karşılaşılıyor. Sürekli değişkenlik gösteren hormon düzeylerinden çok etkilenen ciltte akneye yol açan nedenler her iki yaş grubunda da farklılık gösterebiliyor. Memorial Şişli Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Eneida Kote, yetişkin dönemde görülen akne ve tedavi yolları hakkında bilgi veriyor.

STRES VE YANLIŞ BESLENME AKNE NEDENİ

Ergenlik döneminde doğal süreç içinde, hormon düzeyleri daha çok yükseliyor ve daha büyük dalgalanmalar meydana geliyor. Ergenlikte yoğun üretilen büyüme hormonu ve testosteron, sivilce oluşumunun temel nedenleri arasında yer alıyor. Şehir hayatı ve çevresel faktörler de sivilceleri tetikliyor. Erişkin yaşlarda görülen aknelerin önemli bir kısmının değişen beslenme alışkanlıkları ile stres kökenli olduğu belirtiliyor.

AKNEYİ TETİKLEYEN BESİNLER

Cilt yapısı akne oluşumuna meyilli kişilerin tempolu şehir hayatı, yoğun iş yaşamı, stres ve yanlış beslenmesi soruna yol açan önemli problemler arasında yer alıyor. Bunun dışında 25 yaş ve sonrası yaşanan hormonal dengesizlikler ve testosteron artışına neden olan gıdaların tüketimi de dikkat çekiyor. Bu gıdalar şu şekilde sıralanıyor;

*Süt ve süt ürünleri: Süt ve süt ürünleri hormon düzeylerinde değişikliklere neden oluyor. Özellikle; pastörize süt, peynir, yoğurt ve krema tüketimine dikkat edilmesi öneriliyor. Sütün sivilce oluşumuna neden olabileceği ve süt tüketimini kısıtlayarak siyah noktaları azaltmanın mümkün olabileceği belirtiliyor.

*Glüten: Ana tetikleyicilerden biri olarak kabul ediliyor. Aşırı glüten alımı, bağırsak yapısında değişikliklere neden oluyor.

*Şeker: Şekerli ve glisemik indeksi yüksek olan yiyeceklere dikkat edilmesi ve bu noktada özellikle çikolata tüketiminin sınırlandırılması öneriliyor.

*Bitkisel yağlar: Ay çiçek yağı, mısır yağı ve soya fasulye yağları ile trans yağların sınırlanması, ayrıca fast-food ve dışarıda tüketilen kızartmalardan uzak kalınması çok önemli görülüyor.

*Suni gıdalarla beslenen hayvansal gıdalar: Suni yem, antibiyotik ve Omega 6 ile beslenen hayvanların yumurtası ya da eti sadece cilt değil beden sağlığını da olumsuz yönde etkiliyor.

*İşlenmiş etler: Nitrat ve nitrit içeren; Sosis, salam, sucuk gibi gıdalar sivilce oluşumuna neden oluyor.

*Alkol: Günde 1 bardağı geçmeyecek şekilde alkol tüketilmesi ve aşırı alkolün akneye yol açacağının unutulmaması gerekiyor.

*Rafine tahıl: Beyaz un ile yapılan gıdaların tüketiminin sınırlandırılması öneriliyor.

*Katkı maddeleri içeren yiyecekler: Paketlenmiş hemen her üründe katkı maddeleri olduğunun bilinmesi gerekiyor.

CİLDİ BESLEYEN VE AKNEYİ ÖNLEYEN GIDALAR

*Balık: Doğal ortamda yetişmiş balık tüketimi hem sağlık hem de cilt için faydalı bulunuyor.

*Etler: Suni besinlerle beslenmeyip mümkünse doğal ortamında gezerek beslenen tavukların etinin yenilmesi öneriliyor.

*Serbest gezen tavuk yumurtaları

*Kök zencefil: Kızaran, şiddetli ve ağrılı sivilcelerin daha hızlı iyileşmesini sağlıyor.

*Zerdeçal

*Brokoli ve diğer yeşil sebzeler

*Biberiye

*Fesleğen

*Kiraz

*Yaban mersini

*Zeytinyağı

*Fermente yiyecekler

*Probiyotikler

VİTAMİNLERİ BESİNLERDEN ALIN

Vücudun gerek hastalıklardan korunmak gerekse sağlıklı bir yaşam sürmek için vitaminlere ihtiyacı bulunuyor. Bu vitaminleri besinler aracılığıyla almak çok önemli görülüyor. Günlük hayatta ihtiyaçlar doğrultusunda kimi zaman takviyeler alınsa da aslında vücudun bunları kendisinin üretmesi gerekiyor. Multivitamin ihtiyaçlarının gıdalardan karşılanması çok önemli görülüyor.

SİVİLCE TEDAVİSİ DAHA ERKEN YAŞLARDA BAŞLIYOR

Beslenme alışkanlıklarındaki değişikler sadece yetişkinleri değil, henüz ergenlik dönemine gelmemiş çocukları da olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle aşırı fast-food, yağlı ve şekerli gıdaların fazla tüketimi sonucu yaygınlaşan obezite, çocukların daha erken ergenlik dönemine girmesine ve akne probleminin de aralarında olduğu sağlık sorunları yaşamalarına neden oluyor. Bu nedenle 9-10 yaşlarında sivilce tedavisi görmeye başlayan çocuklar olduğunun unutulmaması gerekiyor.

İYİ BİR CİLT İÇİN

*Fermente yiyecekler tüketilmeli

*Stresten uzak durulmalı

*Sağlıklı ve kaliteli uyku uyunmalı

*Probiyotik tüketilmeli

*Süt ve süt ürünlerinden uzak durulmalı