Süt toplama aracı TIR’a çarptı: 1 ölü
Muğla'nın Yatağan ilçesinde, mermer yüklü TIR'a çarpan süt toplama aracının sürücüsü Osman Küçük hayatını kaybetti
Kaza, Eskihisar mevkisinde meydana geldi.
Milas istikametinden Yatağan’a seyir halinde olan Osman Küçük idaresindeki süt toplama aracı, önünde ilerleyen mermer yüklü TIR’a arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Süt toplama aracında sıkışan sürücü Osman Küçük, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Küçük’ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaza nedeniyle Milas-Yatağan kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
