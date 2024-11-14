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        Haberler Gündem Güncel Süt tankeriyle kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü | Son dakika haberleri

        Süt tankeriyle kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

        Konya'da süt tankeri, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçların sürücüleri olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 16:18 Güncelleme: 14.11.2024 - 16:19
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        Kafa kafaya feci kaza: 2 ölü
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        Konya'da Recep S. (25) idaresindeki süt tankeri, Konya-İstanbul kara yolunun 37. kilometresinde, karşı yönden gelen Hamit B'nin (38) kullandığı kamyonla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince, kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen sürücülerin cansız bedenleri, hastane morguna götürüldü.

        Kaza nedeniyle trafik akışına kapanan yolda, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

        Bir süre sonra ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlanmaya başlandı.

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        #Konya
        #trafik kazası
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