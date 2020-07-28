Susam yağı genel olarak Asya kıtasında yemek yapımında kullanılan bir yağ çeşididir. Cilt bakımında kullanıldığında nemlendirici ve cilt rahatsızlıklarını giderici birçok faydası bulunmaktadır. İçeriğinde; A vitamini, B kompleks vitaminleri, E vitamini, bakır, çinko, magnezyum, kalsiyum ve fosfor bulunmaktadır.

Susam Yağının Cilde Faydaları;

Egzama ve sedef gibi cildin kurumasına neden olan rahatsızlıkların azaltılmasında kullanılmaktadır.

Cilde çabuk nüfuz etmesinden etkisini kısa sürede göstererek, cildi nemlendirerek yumuşamasını sağlar.

‘Sesamol’ adlı güçlü bir antioksidan içermektedir. Cildin yaşlanmasına neden olan serbest radikalleri engellemektedir ve kolajen, elastin seviyelerini korunmasına yardımcı olmaktadır.

Yüksek oranda E vitamini içermesinde özellikle kuru cilt tipinin nemlendirilmesinde büyük rol oynamaktadır.

Güneşin zararlı UV ışınlarından cildi korur, cilt kanserini önler ve linoleik asit içermesinden kanserli hücrelerin gelişmesini yavaşlatır.

Sürekli baskıdan dolayı dirsek ve topuklarda meydana gelen kurumaları da önlemektedir.

Eğer kokusu ağır geliyorsa birkaç damla badem yağı ile karıştırarak, kullanabilirsiniz.