Survivor yeni takımlar kuruldu. Survivor'da her hafta yeni takımlar kuruluyor ve daha sonra ödül oyunu için kıyasıya yarış oluyor. İşte, Survivor son bölümünden detaylar...



SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLARDA KİMLER VAR?

Survivor'ın bu akşamki kaptanlık yarışını Sercan ve Cemal Can kazandı.

Cemal Can'ın kaptanlık yaptığı Mavi takımda; Berkan, Nisa ve Barış bulunuyor.

Sercan'ın kaptanlık yaptığı Kırmızı takımda; Yasin, Elif bulunuyor.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da yeni takımların ilk ödül oyunu sahneye geldi. Kıyasıya yapılan mücadelede yarışı kazanan 10'a 9 Kırmızı takım oldu.