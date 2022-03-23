Survivor 2022 All Star konseptiyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Nefes kesen mücadelelere sahne olan Survivor'da bu akşam bir dokunulmazlık oyunu daha oynanacak. Fragmanda takım oyunu olduğu görülen dokunulmazlık oyununda Ünlüler takımının sevilen yarışmacılarından Barış Murat Yağcı'nın sakatlandığı anlar korkuttu. İşte o anlar...