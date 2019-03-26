Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında boy gösteren Bora Edin vatandaşlar tarafından ilgiyle araştırılıyor. Yarışmanın dışında özel hayatı da izleyicilerin merak konusu işte Bora Edin ve hayatı...

Bora Edin Kimdir?

23 Mart 1984 doğumlu Bora Edin, 7 yaşına kadar İsviçre’de yaşadı. Lisede eğitim için Malta’ya gitti ve burada Hibernians futbol takımında oynadı. 2 yıl sonra Türkiye’ye dönüş yaptı, Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünde okudu. Yeditepe Üniversitesi’nde futbol takımında kaptanlık yaptı. Dünyanın 47 ülkesindeki üniversitelerin katılım sağlandığı Salon Futbol Turnuvası’nda şampiyon oldular. Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynadı. Futbol dışında pinpon, tenis, yüzme gibi pek çok sporla uğraşıp başarılar elde etti. Şu anda CrossFit eğitmenliği yapıyor.