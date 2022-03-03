Survivor sürgün adası bitti mi ve ne oldu? Survivor sürgün adası yerine ne geldi?

Sevilen yarışma programı Survivor All Star 36. bölümüyle 2 Mart Çarşamba günü izleyici karşısına çıktı. Acun Ilıcalı’nın merak uyandıran sözlerinin ardından ‘Survivor sürgün adası bitti mi, ne oldu?’ sorusuna yanıt arandı. Survivor All Star progamıyla ilk kez adı duyulan sürgün adasının yerine ne geleceği merak konusu oldu.

SURVİVOR SÜRGÜN ADASI BİTTİ Mİ, YERİNE NE GELDİ?

Survivor All Star yeni bölümü 2 Mart tarihinde yayınlandı. Ünlüler takımından Aşkım adaya veda ederken, Acun Ilıcalı’nın açıklamasının ardından sürgün adasının bitip bitmediği merak konusu oldu. Ilıcalı “Ilıcalı’nın “Bence Survivor’ın sürgün adası bölümü tamamlandı. Bu ekip daha zor bir testle sınanmalı” dedi. Yeni bölümde yeni sistemin detayları açıklanacak.