Ogeday Girişken kimdir?

Ogeday Girişken kaç yaşında? Ogeday Girişken evli mi, nereli? Survivor 2022 kadrosunun belli olmasıyla birlikte, bu sezonda ismi yer alan Ogeday Girişken hakkında tüm detaylar merak edilip araştırılıyor. Merak edilip araştıranlar için detayları haberimizde derledik. İşte Ogeday Girişken ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?

Ogeday Girişken 1992 yılında Adana şehrinde doğdu ve beraberinde eğitim hayatına orada devam etti. Ancak üniversite eğitimi için girdiği bir sınav sonucunda bir başarı elde etti ve Marmara Üniversite' sinde Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği bölümünü okumaya hak kazandı. Daha sonrasında lisans eğitimini tamamladı. Sporcu kimliği ile sık sık adından söz ettiren Ogeday o yıllarda da ilgililer tarafından dikkat topladı ve beraberinde kürek sporu dalında Fenerbahçe ' de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı. Erken yaşlarda kürek sporuna gönül veren Ogeday ülkemize sayısız şampiyonluklar getirerek başta ailesini ve ülkesini oldukça onurlandırdı. Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeday Girişken 2017 yılında başlayacak olan Survivor takımına seçildi.

Yarışmanın başlamasının ardından Ogeday grek karakteri ile gerek parkurlardaki performansı ile kısa zamanda bir adım öne geçmeyi başardı. Hatta bir ara liderlik yaptığını bile söyleyebiliriz. Yaşının küçük olmasına rağmen birçok kişiden daha çok olgun davranışlarda bulunan Ogeday iki kez bireysel dokunulmazlık oyununda da birinci olarak dokunulmazlık kolyesini taktı. Oyunlarda mutlaka oynatılan Ogeday genellikle parkurlardaki başarısından sonra en çok kardeşine armağan ediyor.

1992 yılında doğan ve büyüyen Ogeday Girişken üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi' nde tamamladıktan sonra Fenerbahçe spor kulübünün kürek sporunda kürek takımında yer alarak milli olmayı da başarmıştır. Dünya çapında gerçekleşen Litvanya' da gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası' nda bizleri en güzel şekilde temsil ederek milli takımı adına oldukça mücadele verdi. ve yarışmayı 8. sırada tamamlayarak ülkemizi gururlandırdı.