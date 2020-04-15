Survivor ödül oyununu kim kazandı? Soruları yarışmanın takipçileri tarafından merak konusu oldu. Ünlüler ve Gönüllüler çeyrek finale kalabilmek için sembol yarışına girdi ardından da ödül oyunu için mücadele ettiler. İşte, Survivor son bölümünden detaylar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşamki ödül oyununda önce takımlar kendi içlerinde yarıştı daha sonra finalistlerin belirlenmesinin ardından rakip takımla karşı karşıya gelindi.

Gönüllüler takımında erkeklerde finalist Cemal Can oldu.

Ünlüler takımında erkeklerde finalist Ersin oldu.

Ersin ile Cemal Can'ın final yarışında ise kazanan Ersin oldu ve sembolü aldı.

Kadınlarda ise Nisa finalist olurken ünlülerde ise Elif finalist oldu.

Nisa ile Elif'in final yarışında ise kazanan Nisa oldu ve sembolü kazandı.

Börek ödülüne ise Nisa Yasin ve Gizem'i, Ersin ise Mert ve Elif'i götürdü.

SURVIVOR’DA TAKIMLARIN SON DURUMLARI NE OLDU?

Survivor 2020’de takımlarda yeni durumlar açıklandı. Birleşme partisine ulaşan iki takımda sekizer yarışmacı kalmıştı. Survivor konseyinde Acun Ilıcalı, Ünlüler ile Gönüllüler arasında transferleri açıkladı ve iki takımdan birer erkek değişimi olduğunu söyledi. Buna göre Ünlüler takımından Gönüllüler takımına geçen isim Berkan oldu. Gönüllüler takımından Ünlüler takımına geçen isim ise Yunus Emre oldu.