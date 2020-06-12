Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor son bölümde neler yaşandı? soruları izleyicilerin gündeminde. Bu akşamki ödül oyunu yarışmacıların hem enerjilerini toplayacak hem de motivasyonlarını arttıracak bir yemek ödülüydü. Survivor son bölümde yaşananlar haberimizde.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam köfte ve bulgur pilavından oluşan bir ziyafet için kıyasıya rekabet vardı. 10 - 4 Mavi takım ödülü kazanarak afiyetle karınlarını doyurdu.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU



Dün kazanamadığı oyun sonrasında gözyaşlarına boğulan Evrim bu akşamki ödül oyununda başarısız sonuçlar alınca gözyaşlarını tutamadı. Ardından da Nisa başarısız sonuçlar karşısında ağlamamak için kendisini çok zor tuttu. 4 aylık Survivor yaşantısının yarışmacılar üzerindeki olumsuz psikolojik etkisi de iyice ortaya çıkmış oldu.

SURVİVOR YENİ TAKIMLAR

Çarşamba günü bu haftanın takımları seçilirken, Nisa ile Sercan arasındaki gerilim de ayyukaya çıktı. Sercan ile aynı takımda olmak istemeyen Nisa kısa süreli panik yaşadı.

Mavi takım: Ardahan (kaptan),Elif, Sercan, Yasin, Evrim.

Kırmızı takım: Cemal Can (kaptan),Berkan, Nisa, Barış.