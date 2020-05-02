Survivor Nisa kaç yaşında

Nisa Bölükbaşı Kimdir?
Survivor 2020’de yarışan Nisa Bölükbaşı, Survivor karakteri oluşturmaz, ortaya çıkarır sözleriyle daha ilk bölümden itibaren araştırılmaya başlandı. Takipçileri Nisa Bölükbaşı hakkında internet sayfalarını kurcalıyor. Survivor Nisa Bölükbaşı Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında? İşte Nisa Bölükbaşı hakkında detaylar.
Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 yılında, Prag'da doğdu. 22 yaşındaki genç kadın, yengeç burcu özelliklerini taşıyor. Henüz 3 aylıkken sporla tanışan Bölükbaşı, annesi ile yüzmeye başladı. Büyüdükçe yüzmeye yalnız devam eden Nisa Bölükbaşı, henüz 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takımı hedefledi. Aynı yıl profesyonel kayak yapmaya davet edilen Bölükbaşı, dağlar bulunduğu yerden çok uzak olması sebebiyle daveti reddetti. 8 yaşındayken profesyonel bir şekilde çiftler, single ve tenis oynamaya başlayan Bölükbaşı, çocuk yaşta mükemmel başarılar elde etti.
Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 sene oynayan Nisa Bölükbaşı, 15 yaşındayken yüzmeyi bırakarak yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyaç duyan genç kadın, voleybol oynamaya başladı. Hemen hemen takımın en ufağı olan Bölükbaşı, libero olma kararı aldı. Dur durak tanımayan Nisa, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikinci oldu. Aynı sene mimarlık okumaya başlayan Nisa Bölükbaşı, voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak yaz ve kış pateni, bisiklet ve snowboard’a gidiyor.
ACUN ILICALI'DAN NİSA AÇIKLAMASI
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında voleybol maçının rövanşını yapacaklarını ve gönüllüler takımından Survivor Nisa'nın bu akşam ki oyunda yer almayacağını söyledi. Acun Ilıcalı: "Voleybol maçının rövanşını yapacağız ama kızlarımızda kriz var. Bu akşam oynanacak oyunda gönüllüler takımından Nisa yok. Üzülerek söylüyorum ki Nisa bu akşam klinikte olacak. Yarışmacı kaybetmek istemiyoruz ama bu konuda bizim yapacaklarımız belli. Yarışmacılarımız pırıl pırıl insanlar. Orada kötü bir insan yok. Bazılarını sevmeyebilirsiniz normaldir. Nisa gayet saygılı bir yarışmacı. Kendi ile ilgili birtakım sorunları var. Bize karşı yanlış bir hareketi olmadı. Nisa'nın şımarık olduğunu düşünmüyorum." dedi.
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