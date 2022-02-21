Survivor Nagihan Karadere kimdir?

Televizyon ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor 2022 All Star'da öne çıkan yarışmacılardan biri de Nagihan Karadere oldu. Bu sene ekrana gelen Survivor'da Ünlüler takımında yer alan Nagihan Karadere, yeni bölüm fragmanında pilav tanceresi üzerinden yaşanan tartışma sahnesiyle gündeme geldi. Yarışmanın güçlü isimleri arasında yer alan Nagihan Karadere'nin hayatı ve yaşı araştırılıyor. İşte Survivor Nagihan kimdir sorusunun cevabı ve Nagihan hakkuında merak edilenler...

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

Nagihan Karadere, 16 Şubat 1984 tarihinde Adana Kadirli ilçesinde doğdu. Türk kısa mesafe ve engelli koşucusu olan Nagihan Karadere, 400m engelli rekor derecesi 55.09 saniyedir. 2012 Londra olimpiyatlarında A barajını geçerek olimpiyatlarda yarışmıştır.

NAGİHAN KARADERE KARİYERİ

Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında yarıştı.

13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında ( Merve Aydın, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) gümüş madalya kazanmıştır gümüş madalya kazanan Türk millî takımında yer aldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı. 4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı.

SURVİVOR’DA BİR BEŞİNCİLİK, BİR İKİNCİLİĞİ VAR!

Survivor 2022 All Star kadrosuna giren Nagihan Karadere, yarışmada daha önce iki sezon mücadele etti. 7 Şubat 2016 tarihinde Tv8'de yayınlanmaya başlayan Survivor 2016 programında Ünlüler adına yarışan isimler arasında yer aldı çeyrek finalde elenerek beşinci oldu.

2018 yılında Tv8'de yayınlanan Survivor All Star'da finale kalarak ikinci olmuştur.

NAGİHAN KARADERE EVLİ Mİ?

Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan Nagihan Karadere, Uğur Gökçe ile 2016 yılında boşandı. Bu evliliğinden Ece Arven isimli bir kız çocuğu vardır.