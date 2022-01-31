Survivor'da yaşanan son gelişmelerin ardından Makbule Şakalakoğlu ismi öne çıkmaya başladı. Geçtiğimiz yılarda da yarışmaya katılan ve o dönem Makbule Karabudak ismi ile bilinen Şakalakoğlu'nun, Survivor Mert Öcal ile ilişki yaşadığı iddia ediliyor. Survivor Mert'in adada Sude ile yakınlaştığı iddialarının ardından yasak aşk konusu gündeme gelirken Makbule Şakalakoğlu kimdir, boşandı mı ve kaç yaşında gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Peki, Makbule Şakalakoğlu kimdir, kaç yaşında, boşandı mı ve eski eşi kim? İşte, detaylar...