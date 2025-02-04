SURVİVOR MEHMET ÖZYAY'IN BİYOGRAFİSİ

Survivor All Star 2025, bu akşam 30. bölümüyle ekrana geliyor. Survivor yeni bölümde yarışmaya yedeklerden gelen isimler belli oldu.Bu isimlerden biri de eski sezonlardan da tanınan Mehmet Özyay oldu.

SURVİVOR MEHMET ÖZYAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Mehmet Özyay İngiltere'nin Aston Villa bölgesinde doğmuş ve aslen Ispartalıdır. Türk kökenli bir aileye sahip olan Özyay çocukluk ve gençlik yıllarını İngiltere'de geçirdi. Daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taşınarak burada hayatını sürdürmeye devam etti.