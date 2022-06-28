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Survivor kim elendi, kim gitti? 27 Haziran 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor'a kim veda etti? Adaya veda eden isim belli oldu!

Survivor kim elendi? 27 Haziran SMS oy sıralaması ile Survivor'a kim veda etti?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da son eleme konseyi gerçekleşti. Bu haftaki üç dokunulmazlık oyununun ardından dokunulmazlığı kazanan ve isim ve Survivor 1.eleme adayı belli oldu. 27 Haziran akşamı yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyununun ardından elenen isim netlik kazandı. İşte, 27 Haziran 2022 Survivor elenen isim...

28.06.2022 - 08:20 | Güncelleme: ABONE OL

  • Survivor kim elendi? sorusu programı severek takip edenler tarafından araştırılıyor. Finale kısa bir süre kala Survivor All Star programında son eleme konseyi gerçekleşti. 27 Haziran Pazartesi akşamı eleme konseyinin ardından bir kişi daha adaya veda etti. Son elemenin ardından finale kalan 4 isim de netlik kazandı. İşte, Acun Ilıcalı'nın duyurduğu elenen isim...

  • SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    27 Haziran Pazartesi akşamı bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı belli oldu. Büyük heyecana sahne olan gecede sembolü kazanan yarışmacı Ayşe oldu.

  • SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor All Star'da ilk eleme adayı Nisa Bölükbaşı olmuştu. 27 Haziran akşamı bireysel dokunulmazlığı kazanan Ayşe ikinci eleme adayı olarak Hikmet Tuğsuz'un adını verdi.

  • SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Son ada konseyinde SMS oylaması sonucunda adaya veda eden isim Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Yapılan toplu oylama sonucu adaya ve final hayaline veda eden isim Hikmet Tuğsuz oldu.

  • Batuhan, Nisa, Ayşe ve Adem yarı finale ve 30 Haziran'da büyük finale çıkacak.

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