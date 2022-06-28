Survivor kim elendi, kim gitti? 27 Haziran 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor'a kim veda etti? Adaya veda eden isim belli oldu!

Survivor kim elendi? 27 Haziran SMS oy sıralaması ile Survivor'a kim veda etti?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da son eleme konseyi gerçekleşti. Bu haftaki üç dokunulmazlık oyununun ardından dokunulmazlığı kazanan ve isim ve Survivor 1.eleme adayı belli oldu. 27 Haziran akşamı yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyununun ardından elenen isim netlik kazandı. İşte, 27 Haziran 2022 Survivor elenen isim...

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