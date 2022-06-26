Survivor'da final yaklaştıkça gerilim de artmaya başladı. Yeni sezonuyla da büyük ilgi gören yarışmada bu akşam haftanın son eleme adayı belli oluyor. İşte, Survivor'da BU akşam dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı kim oldu sorularının cevapları!