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        Haberler Bilgi Magazin Survivor kim elendi, kim gitti? 20 Mayıs Survivor eleme düellosunu kim kazandı?

        Survivor'da kim elendi? 20 Mayıs Survivor eleme düellosunu kim kazandı?

        Survivor All Star'da eleme heyecanı yaşanıyor. Eleme potasında yer alan; Merve, Özgür, Nagihan ve Hilmi Cem Survivor yeni bölümünde eleme düellosunda adada kalma mücadelesi verecek. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı adaya ve Survivor hayallerine veda edecek. İşte 20 Mayıs 2024 Pazartesi Survivor'da elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 19:26 Güncelleme: 20.05.2024 - 19:31
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        • 1

          Survivor'da eleme düellosu için heyecanlı bekleyiş başladı. Haftanın eleme adayları, eleme düellosunda karşı karşıya gelecek. Kıran kırana geçmesi beklenen eleme düellosunda, eleme potasında yer alan bir yarışmacı Survivor'a veda ederek elenecek. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 20 Mayıs Survivor eleme düellosunu kim kazandı?" İşte Survivor'da adaya veda eden son isim...

        • 2

          SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 20 MAYIS?

          Survivor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda edecek. Elenen yarışmacı eleme düellosunun ardından belli olacak. Elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Adaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Merve

          Özgür

          Nagihan

          Hilmi Cem

        • 4

          SURVİVOR DÜELLO EŞLEŞMELERİ

          Merve-Özgür

          Nagihan-Hilmi Cem

        • 5

          SURVİVOR YENİ TAKIMLAR

          Kırmızı Takım

          Atakan - Kaptan

          Hilmicem

          Nefise

          Yunus Emre

          Merve

          Nagihan

        • 6

          Mavi Takım

          Seda - Kaptan

          Ogeday

          Damla

          Batuhan

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