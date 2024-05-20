Survivor'da eleme düellosu için heyecanlı bekleyiş başladı. Haftanın eleme adayları, eleme düellosunda karşı karşıya gelecek. Kıran kırana geçmesi beklenen eleme düellosunda, eleme potasında yer alan bir yarışmacı Survivor'a veda ederek elenecek. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 20 Mayıs Survivor eleme düellosunu kim kazandı?" İşte Survivor'da adaya veda eden son isim...