Survivor'da bu akşam bir kişi daha şampiyonluk hayaline veda edecek. Survivor'da dokunulmazlık oyunu sonrası 3. ve 4. eleme adayı da belli olacak. Eleme adaylarının netleşmesinin ardından bu akşam gerçekleştirilen konseyde bir kişi elenecek. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? İşte 14 Haziran SMS oy sıralamasıyla Survivor elenen isim...