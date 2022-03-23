Survivor All Star yarışmasında bu akşam bir dokunulmazlık oyunu heyecanı daha yaşanacak. 23 Mart Çarşamba akşamı ekranlara gelen Survivor yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynanacak. 3. eleme adayının da belirlenmesiyle adaya veda edecek isim açıklanacak. İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve eleme adayları...