Survivor kim elendi?

Survivor 2020 134. yeni bölümün müthiş fragmanı yayınlandı. 12 Temmuz Pazar günü Survivor’da yüzleşme konseyi ekranlara gelecek. Konseyin bir kısmı banttan bir kısmı ise canlı olarak yayınlanacak. Ve unutulmaz konseyde Survivor 2020’ye veda eden isim de belli olacak.
Survivor son bölümde dokunulmazlığı Cemal Can kazanmıştı. Konseyde Berkan, Barış ve Yasin arasında oylama yapılacak. Canlı yayında yapılacak oylama ile oluşan SMS sıralaması sonucunda Survivor’da elenen isim belli olacak. Peki, Survivor’da kim elenecek? Cemal Can ile birlikte İstanbul’a dönecek olan iki yarışmacı kim olacak? İşte Survivor 134. yeni bölüm tanıtımı…
SURVİVOR 134. BÖLÜM TANITIMI
SURVİVOR KİM ELENECEK?
Survivor 2020’de heyecan gün geçtikçe tırmanıyor. Finale doğru geri sayımın başladığı Survivor’ın 134. bölümünde Final Dörtlüsü bu sefer yüzleşme konseyine girecek. Dokunulmazlığı kazanan Cemal Can, rahat bir konsey geçirirken diğer üç isim arasında oylama yapılacak. Barış, Berkan ve Yasin arasında rakiplerine göre daha az SMS oyu alan isim Survivor’dan elenecek. Yarışmaya veda edecek isim ise 12 Temmuz Pazar günü yapılacak eleme konseyinde SMS sıralamasına göre belli olacak.
SURVIVOR’DA YÜZLEŞME KONSEYİ HEYECANI
Survivor 2020’de 134. yeni bölümde yüzleşme konseyi ekrana gelecek. Dokunulmazlığı kazanan Cemal Can dışında üç yarışmacı, Survivor’dan elenen isimlerle yüzleşecek. Heyecanla beklenen yüzleşme konseyinde neler yaşanacak? Berkan, Barış ve Yasin, Survivor 2020 yüzleşme konseyinde nelerle karşılaşacak? Sonrasında canlı olarak ekrana gelecek kısımda ise bir oylama yapılacak.
SMS sıralamasına göre daha az oy alan yarışması, Survivor 2020’ye veda edecek. Peki, Survivor’dan kim elenecek? İstanbul’a dönen üç yarışmacı kim olacak? İşte bu soruların cevapları 12 Temmuz Pazar günü ekrana gelecek Survivor 134. bölümde yanıtını bulacak.
SURVİVOR FİNAL PROGRAMI
13 Temmuz Pazartesi: İki finalist İstanbul'a gelecek.
13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı günü iki gün sürecek Büyük final yapılacak.
14 Temmuz Salı günü Survivor 2020 şampiyonu canlı yayında belli olacak.
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