Survivor kim elendi? Survivor'da heyecan giderek yükselmeye devam ediyor. Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı arasında bir kjişi adaya veda etti. Yarışmacılar eleme öncesinde ise ödül oyunu ile enerji depoladı.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 81. yeni bölümde yarpılan SMS oylaması sonucunda en az oyu alıp yarışmaya veda eden isim Mert Öcal oldu. Survivor eleme potasında Mert, Aycan, Yasin, Sercan ve Cemal Can isimleri yer alıyordu.

SURVIVOR SMS SIRALAMASI

Survivor'da bu hafta ada konseyinde Ünlüler ve Gönüllüler takımı SMS sıralaması belli oldu. Survivor 2020 Ünlüler takımında Elif haftanın SMS birincisi oldu. Gönüllüler takımında ise Barış birinci oldu.

SURVIVOR 14. HAFTA GÖNÜLLÜLER SMS SIRALAMASI

7 - Evrim

6 - Nisa

5 - Ardahan

4 - Yasin

3 - Berkan

2 - Cemal Can

1 - Barış

SURVIVOR 14. HAFTA ÜNLÜLER SMS SIRALAMASI

5 - Yunus Emre

4 - Mert

3 - Aycan

2 - Sercan

1 - Elif

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da bu hafta yapılan oylamalar sonucunda eleme adayları belli oldu. Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler takımında eleme adayları Mert, Aycan ve Yasin oldu. Survivor'da bu akşam SMS oylamasında Ünlüler takımında birinci çıkan Elif, Sercan'ın ismini verdi. Gönüllüler takımında ise Barış, eleme adayı olarak Cemal Can'ın ismini verdi. Survivor'da eleme adayları Mert, Aycan, Yasin, Sercan ve Cemal Can oldu.

SURVIVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2020’de Ünlüler ile Gönüllüler iletişim ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Survivor 81. Bölümde oynanan ödül oyunu için voleybol maçı yapıldı Survivor'da bu hafta iletişim ödülünü kazanan takım Gönüllüler oldu