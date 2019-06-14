14 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Survivor Türkiye Yunanistan yarışması dün 94. son bölüm ile ekrana geldi. Eleme bölümünde izleyiciler ekrana kilitlendi. Peki Survivor Türkiye Yunanistan'dan kim elendi? Survivor'a veda eden isim kim oldu?
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor Türkiye Yunanistan'ın 94. bölümünde yarışmacılar için büyük öneme sahip bir ödül oyununu oynandı. Kazanan takımın aileleriyle buluşacağı ödül oyununda büyük mücadele yaşandı.Siyah takım iki oyunu da kazanarak ödülün sahibi oldu. Katerina Dalaka ise performansıyla takımına büyük katkı sağladı. Oyunun sonunda ödülü kazanan yarışmacılar mutluluktan, kazanamayanlar ise üzüntüden gözyaşı döktü.
Siyah takım yarışmacılarının ailelerinden birer kişi Dominik’e ayak bastı. Ödül oyununu kazanan siyah takım aylar sonra aileleriyle buluşup hasret giderdiler.Siyah takımdaki Türk yarışmacılar Yusuf ve Sude ise karşılarında annelerini görünce gözyaşlarına boğuldu.
SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
Survivor Türkiye Yunanistan doksan dördüncü bölümde gerçekleşen ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden siyah takımda elenen isim belli oldu. Dimitra ve Spyros'un eleme adayı olduğu siyah takımda oylama sonucunda adaya veda eden isim Spyros oldu.
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