Survivor Evrim kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2022 Survivor Gönüllüler yarışmacısı Evrim Keklik'in hayatı, yaşı ve biyografisi

TV8 ekranlarının en uzun soluklu yarışma programlarından biri olan Survivor 2022 15 Ocak Cumartesi gecesi ekrana gelecek ilk bölümüyle birlikte başlıyor. Survivor Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı yarışmacıları açıklandığından beri en çok araştırılan konulardan biri de Survivor Gönüllüler takımı yarışmacısı Evrim Keklik'in hayatı oldu. İşte Survivor Evrim yaşı, boyu, memleketi ve hakkında merak edilenler...

SURVİVOR EVRİM KİMDİR?

Evrim Keklik, 14 Mart 1991 yılında dünyaya geldi. Bugün 31 yaşında olan Evrim Keklik Koç burcudur. Türk voleybolcu, televizyon ünlüsü olan Evrim Keklik, baba tarafından aslen Çankırılıdır. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunudur.

Voleybola Fenerbahçe'de başlayan Evrim Keklik ara vermeden voleybola 10 yıl devam etti. Evrim Keklik, sonrasında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da 1 yıl oynayan Keklik, 2010-2011 yılları arasında Ereğli Belediyespor kadın voleybol takımına transfer edilmiş ancak omuzunda yaşadığı bir sakatlık nedeniyle voleybolu bırakmak zorunda kalmıştır.

Şu an bir takımda yüzme antrenörlüğü yapan Evrim Keklik aynı zamanda sualtı hokeyiyle ilgilenmektedir. 2020'de TV8'de yayınlanan Survivor 2020'de yarışmacı olarak yer almıştır.