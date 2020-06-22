Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayları kim oldu? Şeklindeki sorular Survivor'ın son bölümünde izleyiciler tarafından merak konusu oldu. üçüncü bireysel dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ikinci bireysel dokunulmazlık yarışı vardı. Yarışmacılar finale doğru elenmemek adına dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele etti. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can oldu.



SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

İlk eleme adayı Evrim, ikinci eleme adayı Nisa seçilmişti. Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can üçüncü eleme adayını belirleyerek Sercan'ın adını verdi. Eleme Salı akşamı gerçekleşecek.

SERCAN'DAN NİSA'YA OLAY SÖZLER: TEK TARAFLI DEĞİLDİ

Dün akşamki bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan, Nisa'yı eleme potasına koymuş ve Nisa'dan da Sercan'a 'Benden intikam alıyor' açıklamasında bulunmuştu. Bunun üzerine bu akşam eleme potasına giren Sercan herkesi şaşkına çeviren bir açıklamada bulundu. Söz hakkı isteyen Sercan, "Ben olayları kendi içimde kapatmışken Nisa sanki hala onun peşinden konuşuyormuşum gibi hareket etti. Tek taraflı yaşanan bir şey olmadı. Bunun da herkesin bilmesini isterim. Benim de bir gururum var. Yakın arkadaşı Cemal Can'a da sorabilirsiniz. Yanımda birçok notlar da var. Göstermek isterdim ama gerek yok. Keşke bu açıklamayı yapmasaydım. Koruyucu taraf hep ben oldum ama meğer en çok yaralanan ben olmuşum. Söyleyeceklerim bu kadar' ifadelerini kullandı.

NİSA'DAN ŞAŞKINA ÇEVİREN AÇIKLAMA!

Nisa ise Sercan'ın açıklamalarının üzerine, "Öncelikle intikam olayı bu değildi. Son oyunlarında Cemal Can ile benim üzerimize geliyordu. 'Çocukça davranışlarınızın Survivor'da işi yoktur' dedi. Peki. Bu konuyu tekrar çıkardığı için okey. Boşver bir şey söylemeyeceğim." dedi.