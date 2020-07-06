Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? soruları yarışmanın izleyicileri tarafından soruluyor. Adım adım büyük finale yaklaşılan Survivor'da Cumartesi günü belirlenen bu haftanın ilk eleme adayının yanına dün akşamki dokunulmazlık oyununun kazananı ikinci eleme adayını da ekledi. Bu akşam ise haftanın son dokunulmazlık oyunun ardından dokunulmazlığı kazanan isim 3. eleme adayını belirleyecek. İşte 5 Temmuz 2020 Survivor son bölümde yaşananlar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı dokunulmazlık oyununda bu sefer farklı bir durum yaşandı. Son 4 dokunulmazlık oyununda da dokunulmazlığı kazanan ve geçen haftaki 3 eleme adayını belirleyen Sercan dün akşamki dokunulmazlık oyununda erken elendi ve dokunulmazlık oyununun finali Cemal Can ve Barış arasında yapıldı. Ve 5 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununun kazananı CEMAL CAN oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 5 TEMMUZ 2020

Survivor'da Cumartesi günü haftanın ilk eleme adayı bireysel dokunulmazlığı kazanan Sercan tarafından belirlendi. Sercan geçen haftaki stratejimi uygulamayı düşünüyorum diyerek ilk eleme adayı olarak BERKAN'ın ismini verdi.

Dün akşam ise haftanın 2. eleme adayı dokunulmazlığı kazanan Cemal Can tarafından belirlendi. Cemal Can, "Limitlerimi en çok zorlayan ismi söylemek istiyorum. Ona teşekkür etmek istiyorum. Onun sayesinde kendimdeki gücü bulabildim. O yüzden Sercan demek istiyorum" dedi. Böylece 2. eleme adayı SERCAN oldu.

SURVİVOR 128. YENİ BÖLÜM FRAGMANI