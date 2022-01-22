TV8'in artık fenomen haline gelen hayatta kalma yarışması Survivor 2022 All Star bu akşam yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Bu yıl da ilgiyle takip edilen yarışmanın ikinci haftasının ilk oyun gününde dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ünlüler mi gönüllüler mi? Survivor 2022 All Star bu akşam eleme adayı kim oldu?