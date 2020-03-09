Survivor eleme adayı kim oldu? sorusu yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümüyle birlikte cevap buldu. Survivor'da gün geçtikçe ağırlaşan ada şartları yarışmacılar arasındaki gerilimi ve ittifakları da etkiliyor. Cumartesi akşamı Evrim ile tartışan Yasin dün akşam da Berkan ile büyük bir kavgaya tutuştu. Survivor 15. son bölümde yaşananlar ve 16. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor son bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldiler. Final dokunulmazlık oyununda her iki takımdan ikişer kadın ve erkek yarışmacı seçildi. Önceki dokunulmazlık oyunu ile aynı parkurda oynanan oyunun tek farkı atışlar kısmıydı. Survivor 2020 final dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM?

Survivor 2020 yarışmasında ilk eleme adayı belli oldu. Kutudan çıkan 3 isim arasında adı en çok yazılan AŞKIM BURÇE TUNAY, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu. Ada konseyinde Barış'ın da isminin çıkması büyük bir şaşkınlık yarattı.

YASİN - BERKAN ARASINDA BÜYÜK KAVGA

Survivor'da dün akşamki dokunulmazlık oyununda Ünlülerden Berkan ile Gönüllülerden Yasin eşleşti. Oyunu kazanan Berkan'ın sevinmesi Yasin'i rahatsız etti. Bunun üzerine ikili arasında laf dalaşı başladı. Ünlüler de Yasin'in bu çıkışını eleştirdi.

SURVİVOR 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI