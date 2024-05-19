Dokunulmazlık heyecanı! Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?
Survivor'da mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için takımlar kıyasıya mücadele verecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, haftanın eleme adayı kim oldu? İşte 19 Mayıs Pazar Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...
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Survivor'da mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Survivor All Star'da bugün dokunulmazlık oyunu için takımlar arası kıyasıya mücadele verecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 19 Mayıs Pazar Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan taraf açıklandığında haberimize eklenecektir.
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SURVİVOR'DA ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Survivor'da haftanın birinci eleme adayı Merve olurken, haftanın 2. eleme adayı Özgür oldu.
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SURVİVOR YENİ TAKIMLAR
Kırmızı Takım
Atakan - Kaptan
Hilmicem
Nefise
Yunus Emre
Merve
Nagihan
Mavi Takım
Seda - Kaptan
Ogeday
Damla
Batuhan
Özgür