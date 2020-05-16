Survivor eleme adayı kim oldu?

16 Mayıs Survivor 2020 yeni bölümüyle yine nefes kesti. Survivor’ın 78. Bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunu büyük mücadeleye sahne oldu. Takımın etkili ismi Ersin’in sakatlığı nedeniyle adaya veda etmesinin ardından ünlüler takımının performansı merak konusu oldu. Survivor ünlüler takımı ve gönüllüler takımı haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Bir süredir klinikte tedavi gören Nisa’nın da katıldığı yarış nefes kesti. İşte dokunulmazlık oyununu kazanan takım.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Ersin Korkut’un adadan gitmesi sonrası 5 kişi kalan ve her fırsatta bir arkadaşlarının daha elenmesine tahammülleri olmadığını söyleyen ünlüler takımı tüm güçlerini sahaya yansıttı. Ancak özellikle Nisa’nın takıma dönmesi ile birlikte ciddi bir ivme yakalayan gönüllüler takımı buna engel oldu ve gönüllüler takımı haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazandı. Survivor Dokunulmazlık oyununu gönüllüler kazandı.

Geçen hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununda iki takım da birer oyun kazandığı için iki takımda konseyde aday yazmak zorunda kalmıştı. Ancak Ersin Korkut diskalifiye olunca iki takımdan da kimse elenmemişti. Survivor 2020’de 4 kişi kalma tehlikesi ile karşı karşıya olan ünlüler takımında yine isim yazma gerginliği yaşandı. Son oyalama Ersin ile Mert arasında ciddi bir gerilim yaşanmış ve Mert, Survivor’ın başından beri en yakın arkadaşı olan Ersin için ‘sinsi’ ifadesini kullanmıştı. Peki ünlüler takımında bu hafta yapılan oylama sonrası hangi isim haftanın ilk eleme adayı oldu?

ARTIK GÖZLER YARIN OYNANACAK 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA

Haftanın ilk eleme adayını çıkaran ünlüler takımının artık yarınki ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmaktan başka çaresi yok. Çünkü ünlüler takımı yarın oynanacak dokunulmazlık oyununu da kaybederse Survivor’da hafta elenecek ismin kendilerinden biri olacağı kesinleşecek. Peki ünlüler takımında haftanın ilk eleme adayı kim oldu? Gönüllüler takımında Mert ve Aycan eleme adayı oldu.

SURVIVOR ADASINDA YALNIZCA 12 YARIŞMACI KALDI

Tarihinin en ilginç sezonunu yaşayan Survivor’da adada yalnızca 12 yarışmacı kaldı ve her biri birer şampiyonluk adayı. Ünlüler takımında Sercan, Mert, Yunus Emre, Aycan ve Elif yoluna devam ederken gönüllüler takımında Yasin, Cemal Can, Berkan, Ardahan, Barış, Evrim ve Nisa şampiyonluk için yoluna devam eden yarışmacılar.

ERSİN’İN SAKATLIĞI NEDENİYLE SURVIVOR’A VEDA ETMESİ SONRASI İLK DOKUNULMAZLIK OYUNU

Ersin’in yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle adaya veda etmesinin ardından performansları merak konusu olan ünlüler takımı, dün oynanan ödül oyununu kazanmış ve villada kendilerine ikram edilen çikolataların tadını çıkarmıştı. Ancak ünlüler takımının kendilerini asıl gösterecekleri oyun dokunulmazlık oyunuydu. Ersin’in gidişi ile adada 5 kişi kalan ünlüler takımı, kendileri için hayati önem taşıyan dokunulmazlık oyununa çok asıldı.

SURVIVOR’IN EN ÇOK KONUŞULAN İSİMLERİNDEN NİSA TAKIMINDAKİ YERİNİ ALDI

Gönüllüler takımında ise gündemde yine Nisa var. İlk günden beri gösterdiği tavırlarla Survivor’ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nisa bugünkü dokunulmazlık oyununda takımındaki yerini aldı ve Nisa yine performansı ile göz kamaştırdı. Gönüllüler takımında kadın yarışmacı olarak yalnızca Nisa ve Evrim’in kalması nedeniyle, Survivor kuralları gereği gönüllüler takımından kadın yarışmacı elenemiyor. Ancak buna rağmen iki kadın yarışmacı da takımları adına üstün bir performans sergiledi.

SURVIVOR’DA GEÇEN HAFTA ELEME YAŞANMADI! PEKİ BU HAFTA KİM ELENECEK?

Survivor 2020’nin 13. Haftasında SMS oylaması sonucu herhangi bir eleme yaşanmamıştı. Yaşadığı ciddi diz sakatlığı sebebiyle Survivor’dan diskalifiye olan Ersin Korkut’un arkadaşlarıyla ayrılmak zorunda kaldığı konseyde Acun Ilıcalı, 13. Hafta SMS sonuçlarının 14. hafta için de geçerli olacağını ve dokunulmazlık oyunları sonrası bu SMS sıralamasına göre bir eleme yapılacağını dile getirmişti.