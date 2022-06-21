Survivor eleme adayı belli oldu mu? 21 Haziran 2022 Survivor üçüncü eleme adayı kim oldu? Survivor kim elendi, adaya kim veda etti ve bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor üçüncü eleme adayı kim oldu, kim elendi? 21 Haziran Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor programında bu akşam 3.dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Survivor All Star 141.yeni bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ve haftanın üçüncü eleme adayı olan isim netlik kazanacak. İşte, 21 Haziran Salı Survivor 3.eleme adayı hakkında merak edilenler...

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