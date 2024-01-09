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        Haberler Magazin Survivor ekibine polis baskını! Acun Ilıcalı detayları anlattı!

        Survivor ekibine polis baskını! Acun Ilıcalı detayları anlattı!

        TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Allstar yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde seyircileri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Olayın arka planını yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 11:29 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:29
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          TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor Allstar'ın geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümünde yarışmacıların Dominik Cumhuriyeti'nde yaşadığı bir olay gündem olmuştu. Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı açıklamada polislerin yarışmacılara operasyon yaptığını duyurmuştu. Ilıcalı, olayın detaylarını anlattı.

        • 2

          Survivor Allstar'da yarışan mavi takımın oyuncuları Kolombiya ödülü dönüşünde havalimanında bir problem yaşadı. Yarışmacılardan Seda Aktuğlu'nun yaptığı yanlış hareket tüm yarışmacıları tehkikeye attı ve isimlere polis baskını düzenlendi.

        • 3

          Seda Aktuğlu, olayı şu şekilde anlattı:

          "Havalimanında tuvalete gittim. Ancak temizlik yapıldığı için bana izin verilmedi. Bir kızın elinde telefon vardı. Babama mesaj atabilir miyim dedim. Mesajı attım ancak internet bağlantısı olmadığı için gitmedi. Yarışmacı arkadaşlarımı görünce panikledim. Bir not yazdım kıza verdim. Annesi yanlış anlayınca polis geldi. Benim amacım yarışmada başarı sağlayamayınca babamın üzüldüğünü düşünerek ona mutluyum diye mesaj atmaktı. Sonra uçağa en son bindim."

        • 4

          GÖZALTINA ALINDI

          Acun Ilıcalı'nın söylemlerine göre Aktuğlu'nun yazdığı kağıtta "Açım, zorlanıyorum" yazıyordu. Bu mektup üzerine notu verdiği kızın annesi, olayın bir kaçırma girişimi olduğunu düşünerek polis ekiplerine haber verdi. Bu sebeple Seda Aktuğlu uçaktan indirilerek gözaltına alındı.

        • 5

          Olayın ardından Seda'ya yaptığı hareketin çok anormal olduğunu belirten Acun Ilıcalı, Dominik Havalimanı'nda yaşananları şu sözlerle anlattı: "Telefon geliyor. Abi polis operasyon yapmış bizimkileri almış. Ben şu yaşıma geldim böyle bir şey görmedim. Yaptığın hareketin anormallerinin farkındamısın?"

          Ilıcalı açıklamalardan sonra Seda Aktuğlu'ya ceza olarak kazanılan 5 ödülden yararlanamayacağını söyledi.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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