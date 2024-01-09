Survivor ekibine polis baskını! Acun Ilıcalı detayları anlattı!

Seda Aktuğlu, olayı şu şekilde anlattı:

"Havalimanında tuvalete gittim. Ancak temizlik yapıldığı için bana izin verilmedi. Bir kızın elinde telefon vardı. Babama mesaj atabilir miyim dedim. Mesajı attım ancak internet bağlantısı olmadığı için gitmedi. Yarışmacı arkadaşlarımı görünce panikledim. Bir not yazdım kıza verdim. Annesi yanlış anlayınca polis geldi. Benim amacım yarışmada başarı sağlayamayınca babamın üzüldüğünü düşünerek ona mutluyum diye mesaj atmaktı. Sonra uçağa en son bindim."