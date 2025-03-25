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        Haberler Bilgi Gündem Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 25 Mart Salı Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

        Survivor'da kadınlar haftasındaki haftanın 2. dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazanacağı merak konusu oldu. Bir yandan İsmail, Asena ve Hikmet arasında gerginlik büyürken, oyun esnasında Yusuf ve Batuhan arasında yaşanan tartışma ise dikkat çekti. Peki, 25 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 25 Mart Survivor'da yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 18:40 Güncelleme: 25.03.2025 - 18:40
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        • 1

          Survivor'da mücadele hız kesmeden devam ediyor. Son olarak bir kişinin adaya veda etmesiyle adım adım finale yaklaşan yarışmacılar 25 Mart Salı günü dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geliyor. Peki, 25 Mart Salı dokunulmazlık oyununu hangi takım, kim kazandı? İşte Haftanın yeni dokunulmazlık oyunundan son gelişmeler...

        • 2

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Haftanın 2. dokunulmazlık oyunu kazananı açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 24 MART

          Survivor dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Survivor All Star'da haftanın eleme adayı açıklanmadı.

        • 4

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Eleme düellosunu kaybeden Doğuş Survivor'da elenen son yarışmacı oldu.

        • 5

          SURVİVOR ELEME OYUNUNDA KİMLER VARDI?

          İsmail,

          Sedat,

          Doğuş,

          Batuhan G.

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