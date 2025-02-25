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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 25 Şubat 2025 Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı potaya gitti?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Şubat 2025 Survivor eleme adayı kim oldu?

        "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Survivor 2025'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu sonucunda kaybeden takım bir kişiyi aday olarak gösterecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı 2025? 25 Şubat Salı Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 18:24 Güncelleme: 25.02.2025 - 18:24
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        • 1

          Survivor'da haftanın 3. dokunulmazlık oyunu gündeme geldi. Görkem ve Almeda arasında gerilim artarken Pınar'ın oyun sırasında Batuhan'a karşı yaptığı hareketler dikkat çekti. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 25 Şubat 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

        • 2

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

          Survivor'da iletişim oyununu All Star takımı kazandı. Ödülü kazanan All Star takımı sevdikleriyle hasret giderdi.

        • 4

          İKİ İSİM DAHİL OLDU: KADRO TAMAMLANDI!

          Survivor'da kadrolar tamamlandı. Survivor All Star'ın kadrosuna Aycan ve Elif katıldı. Aycan Yanaç ve Elif Şadoğlu All Star takımına dahil oldu.

        • 5

          SURVİVOR'DA ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Meryem

          Senem

        • 6

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Survivor'da Mehmet ve Efecan adada kalma mücadelesi verdi. Eleme düellosunu kaybeden Mehmet adaya veda eden isim oldu.

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