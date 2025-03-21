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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Mart Cuma Survivor son eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Mart Cuma Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da heyecan haftanın son dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Survivor'un yeni bölümünde 'All Star ve Gönüllüler' takımı haftanın dördüncü dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. Son dokunulmazlığı kaybeden takımın haftanın dördüncü eleme adayını belirleyeceği gecede, eleme düellosunda yarışacak son yarışmacı belli oldu. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? " İşte 21 Mart 2025 Cuma Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 22:35 Güncelleme: 22.03.2025 - 00:33
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        • 1

          Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam etti. Hatırlanacağı gibi haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazanırken, Doğuş eleme potasına giden üçüncü yarışmacı olmuştu. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Mart Survivor eleme potasına kim gitti? " İşte Survivor'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Survivor dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        • 3

          SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor All Star'da haftanın 4. eleme adayı İsmail oldu.

        • 4

          SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Sedat

          Batuhan G.

          Doğuş

        • 5

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Survivor'da elenen isim Elif Şadoğlu oldu.

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