Survivor'da dokunulmazlık oyunu için nefeler tutuldu. Hatırlanacağı gibi Survivor All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, Aleyna eleme potasına giden ikinci isim olmuştu. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 15 Mayıs 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...