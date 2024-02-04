Dokunulmazlık heyecanı! Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?
Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Survivor'da 4 Şubat Pazar akşamı ikinci dokunulmazlık heyecanı yaşanıyor. Mavi ve Kırmızı takım arasındaki kıyasıya mücadelenin sonucu merak ediliyor. Peki, Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 4 Şubat Pazar 2024 Survivor'da yaşanan gelişmeler...
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Survivor'da mücadele devam ederken dokunulmazlık heyecanı gündeme geldi. İkinci dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinde yapılan açıklamalar izleyiciler tarafından merak uyandırdı. Yunus Emre ve Poyraz arasındaki gerginlik dikkat çekti. İşte Survivor All Star ikinci dokunulmazlı oyunu kazananı hakkında merak edilen bilgiler...
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4 ŞUBAT SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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SURVIVOR'DA KADRO DEĞİŞİMİ
Survivor'da kadro değişikliğini Acun Ilıcalı açıkladı. Mavi takımda yarışan Nefise, kırmızı takıma geçen isim oldu. Kırmızı takımda yarışan Yağmur ise Mavi takıma geçen isim oldu. Diğer yarışmacılar ise olduğu takımda yarışa devam ediyor.
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Daha önceki yıllarda Survivor'da şampiyon olan Nihat Altınkaya, 2024 Survivor All Star kadrosuna dahil oldu. Nihat, Mavi takım kadrosuna girdi. Nihat Altınkaya, çıktığı ilk oyunda bir sakatlık yaşadı. Acun Ilıcalı, Nihat Altınkaya'nın İstanbul için uçağa bindirildiğini belirtti. Altınkaya'nın son durumu ile ilgili bilgi geldiği zaman habere eklenecektir.
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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Eleme adayını takım kaptanı olan Seda belirledi. Seda, eleme adayı olarak Yaman'ın ismini verdi. Haftanın ilk eleme adayı Yaman oldu.
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İkinci eleme adayı açıklandığında haberimize eklenecektir.
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