SURVİVOR’DA 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da bu akşam izleyenleri ekran başına kilitleyen bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı bu akşam zorlu bir parkurda eleme adayı olmamak ve takımlarından birini sürgün kampına göndermemek için mücadele etti.

Nefes kesen parkurda zorlu anlar ve tartışmalar yaşandı. Son ana kadar kafa kafaya giden mücadelenin ardından Survivor’da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım 2-0'lık skorla ünlüler takımı oldu.

SURVIVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da haftanın ikinci eleme adayı Berna oldu.