Survivor All Star 2022 heyecanı sürerken bu hafta adaya Yağmur Banda veda etti. Sevilen yarışmada bu akşam Acun Ilıcalı yeni açıklamalara imza attı ve yeni takımlarla ilgili beklenen duyuruyu yaptı. İşte, konuyla ilgili merak edilenler...